MotoGP oggi in tv GP Italia 2026 | orari prove libere streaming programma TV8 e Sky

Venerdì 29 maggio si sono svolte le prime sessioni di prove libere del Gran Premio d’Italia di MotoGP, settimo appuntamento del campionato 2026. Le prove sono state trasmesse in diretta su TV8 e Sky. La giornata ha visto i piloti impegnati in sessioni di allenamento e regolamentazione, con orari specifici per le prove libere. Il programma prevede anche le qualifiche e le gare che si svolgeranno nei giorni successivi.

Venerdì 29 maggio andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Italia, settimo round del Motomondiale 2026. Sul tracciato del Mugello, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP, riprende la sfida per l’iride. Dopo l’appuntamento di Le Mans, la situazione in vetta alla classifica è molto interessante. Marco Bezzecchi e Jorge Martin sono separati da pochi punti, a vantaggio del romagnolo. Lo spagnolo, campione del mondo del 2024, ha sempre più nelle mani l’Aprilia ed è pronto a lanciare il guanto di sfida al suo team-mate. 🔗 Leggi su Oasport.it

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