Domani si svolgeranno le ultime sessioni di prove libere e le qualifiche del GP Monaco 2026. Dopo i primi due turni di prove libere di oggi, leFP3 e le qualifiche sono in programma per determinare la griglia di partenza della gara. La giornata segnerà il momento clou dell’evento, con gli ultimi test prima della corsa. Gli orari di trasmissione in TV per FP3 e qualifiche sono stati comunicati.

Dopo la giornata di apertura di oggi con i primi due turni di prove libere, il Gran Premio di Monaco 2026 entrerà ufficialmente nel vivo domani. Il sesto appuntamento del Mondiale 2026 vivrà infatti nella giornata di sabato 6 giugno l’ultima sessione di prove libere e le fondamentali qualifiche, sempre molto determinanti a Montecarlo. Le strette dimensioni del circuito monegasco limitano infatti quasi a 0 le possibilità di sorpasso e le tre manche di qualifica saranno perciò decisive. Prima però i piloti avranno la possibilità di testare nuovamente il tracciato con le FP3, in programma alle 12.30. Alle 16.00 invece sarà il turno delle qualifiche che determineranno la griglia di partenza della sempre spettacolare gara della domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la F1 domani in tv, GP Monaco 2026: orari FP3 e qualifiche

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