Orari F1 GP Monaco 2026 | programma completo qualifiche e gara in diretta TV

Il Gran Premio di Monaco 2026 si svolgerà con un programma che include sessioni di qualifiche e gara in diretta TV. La data e gli orari specifici delle sessioni verranno comunicati in seguito. La gara si terrà sul circuito cittadino di Montecarlo, noto per le sue strade strette e i cambi di pendenza. La stagione di Formula 1 2026 prosegue con questa gara, uno degli eventi più attesi del calendario.

La stagione di Formula 1 2026 prosegue con uno degli appuntamenti più iconici e attesi del calendario: il Formula 1 GP Monaco 2026. Le strade del Principato tornano ad accogliere piloti e team per il sesto appuntamento del mondiale, in un weekend che rappresenta una delle sfide più difficili dell’intera stagione. Tra muretti vicinissimi, curve leggendarie e qualifiche spesso decisive per il risultato finale, Monte Carlo continua a essere uno dei circuiti più affascinanti del campionato. Indice. Il Mondiale arriva nel Principato con il GP Monaco 2026. Il circuito del GP Monaco 2026 Caratteristiche del circuito.. F1 GP Monaco 2026: dove vederlo in TV e streaming. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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