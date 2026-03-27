F1 in tv GP Giappone 2026 | orari FP3 e qualifiche sabato 28 marzo programma streaming

Sabato 28 marzo si svolgerà la seconda giornata del terzo weekend del Mondiale 2026 di Formula 1 sul circuito di Suzuka in Giappone. La giornata prevede le sessioni di FP3 e le qualifiche, con orari e programmazione disponibili in streaming e in diretta TV. Piloti e team affronteranno una giornata intensa in un circuito noto per le sue caratteristiche particolari.

Sabato 28 marzo andrà in scena la seconda giornata del terzo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka (Giappone), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto particolare. Tracciato nipponico old-style e tanti curvoni veloci sui quali la Mercedes può fare la voce grossa. George Russell e Kimi Antonelli sono i favoriti per la vittoria in questo contesto, ma bisognerà prestare attenzione a una McLaren apparsa decisamente più in forma rispetto alle prime due uscite. Ferrari, da questo punto di vista, è parsa un po’ in difficoltà nel corso della prima giornata di prove libere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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