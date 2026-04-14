Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | la classifica del girone dell’Italia Azzurre a -3 dalla vetta

Le qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 sono in corso e coinvolgono anche la nazionale italiana, che si trova a tre punti dalla leadership del girone. La squadra riprenderà le partite con due trasferte consecutive, la prima in Serbia e la seconda in Danimarca. Nel frattempo, la Svezia ospiterà entrambe le nazionali avversarie in sequenza, in un momento cruciale per la classifica del girone.

Il cammino dell’ Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 riprenderà con una delicatissima doppia trasferta delle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la Danimarca e poi la Serbia. In questa finestra internazionale l’Italia giocherà sempre prima dell’altro match del girone: le azzurre affronteranno le serbe oggi, martedì 14 aprile, alle ore 18.15, con Svezia-Danimarca alle ore 19.00, mentre l’Italia farà visita alle danesi sabato 18 aprile alle ore 15.00, con Svezia-Serbia prevista invece alle ore 16.00. Dopo i primi due match del Gruppo 1 della Lega A in testa alla classifica ci sono Danimarca e Svezia, appaiate a quota 4, mentre condividono il terzo posto Italia e Serbia, con un punto all’attivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurre a -3 dalla vetta Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca in testaInizia con il piede sbagliato il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre cedono all’esordio alla... Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca al comandoAd aprile toccherà una doppia trasferta alle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la... Italia femminile fermata dalla Danimarca: occasione persa dalla Nazionale per il Mondiale QUALIFICAZIONI MONDIALI DI FUTSAL 2028 Il bilancio della trasferta in Albania parla di tre ko, ma le prestazioni raccontano una Nazionale in crescita e capace di tenere testa agli avversari. Dal nostro inviato Lorenzo Giardi FSGC - Federazione Sammarine - facebook.com facebook | domani l'ultimo impegno nelle Qualificazioni ai Mondiali Futsal FIFA 2028 per San Marino che vuol dare seguito alla buona prestazione con l'Albania e raccoglierne i frutti contro Cipro. fsgc.sm/it/notizia/fut… #forzasanmarino #forzatitani x.com