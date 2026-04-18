Le qualificazioni per i Mondiali di calcio femminile del 2027 continuano con una partita importante per l’Italia, che questa sera affronta la Danimarca in trasferta. La squadra azzurra si trova a tre punti di distanza dalla Danimarca in classifica, mentre la Svezia riceve la Serbia in un’altra gara del girone. La competizione prosegue con partite che potrebbero cambiare gli equilibri della qualificazione.

Il cammino dell’ Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027 prosegue con una delicatissima trasferta delle azzurre, che si recheranno questo pomeriggio in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà la Serbia. Dopo i primi tre match del Gruppo 1 della Lega A in testa alla classifica c’è in solitaria proprio la Danimarca con 7 punti, mentre Svezia ed Italia sono appaiate a quota 4, anche se le svedesi hanno vinto lo scontro diretto, infine chiude la Serbia con un punto all’attivo. Anche quest’oggi l’Italia giocherà prima dell’altro match del girone: le azzurre faranno visita alle danesi alle ore 15.00, con Svezia-Serbia prevista invece alle ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Azzurre a -3 dalla Danimarca

Italia femminile fermata dalla Danimarca: occasione persa dalla Nazionale per il Mondiale

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