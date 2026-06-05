Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | la classifica dell’Italia Perché oggi servirebbe una vittoria della Svezia
La nazionale italiana di calcio femminile si appresta a disputare gli ultimi due match del girone di qualificazione ai Mondiali del 2027, con la classifica ancora da definire. Per ottenere la qualificazione, potrebbe essere necessaria una vittoria della Svezia, attualmente in testa alla classifica. I risultati di queste due partite determineranno la posizione finale dell’Italia nel gruppo e la possibilità di accedere alla fase finale del torneo.
Centottanta minuti e si saprà. La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara a tornare in campo per gli ultimi, decisivi impegni del girone di qualificazione ai Mondiali 2027. Oggi (ore 18.15, Rai 2) le azzurre affronteranno la Serbia a Pisa, mentre martedì 9 giugno (ore 19, Rai 2) saranno di scena a Göteborg per la sfida contro la Svezia. La squadra guidata da Andrea Soncin si trova in una situazione che non lascia spazio a calcoli: per continuare a coltivare concrete speranze di qualificazione diretta sarà necessario vincere entrambe le partite che chiudono il girone e, al tempo stesso, confidare in risultati favorevoli dagli altri campi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI 2027: come funzionano, gironi e avversarie dell'Italia
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