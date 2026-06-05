Centottanta minuti e si saprà. La Nazionale italiana di calcio femminile si prepara a tornare in campo per gli ultimi, decisivi impegni del girone di qualificazione ai Mondiali 2027. Oggi (ore 18.15, Rai 2) le azzurre affronteranno la Serbia a Pisa, mentre martedì 9 giugno (ore 19, Rai 2) saranno di scena a Göteborg per la sfida contro la Svezia. La squadra guidata da Andrea Soncin si trova in una situazione che non lascia spazio a calcoli: per continuare a coltivare concrete speranze di qualificazione diretta sarà necessario vincere entrambe le partite che chiudono il girone e, al tempo stesso, confidare in risultati favorevoli dagli altri campi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica dell’Italia. Perché oggi servirebbe una vittoria della Svezia

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QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI 2027: come funzionano, gironi e avversarie dell'Italia

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(Non è) #CalcioFemminile / Qualificazioni #Mondiali 2027, #Italia attesa dal doppio impegno contro #Serbia e #Svezia. #Soncin sulle sue più recenti convocazioni: Il nostro movimento sta crescendo e mi rendo conto che c'è scelta. La clip su #Instagram x.com

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