Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Femminile l’Italia rialza la testa con la Serbia | è vittoria con tre gol

L’Italia femminile di calcio ha vinto 3-0 contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali. La partita si è giocata a Pisa il 5 giugno 2026. Dopo un primo tempo senza reti, le azioni decisive sono arrivate nel secondo tempo, portando alla vittoria italiana. La squadra ha segnato tre gol nel corso della ripresa.

Pisa, 5 giugno 2026 – L’Italia Femminile di Calcio rialza la testa al secondo tempo della partita con la Serbia e si prende una straordinaria vittoria. Un primo tempo difficile per le Azzurre a Pisa, nel match di qualificazione per i Mondiali e poi il riscatto nel secondo e la vittoria arrivata. Una tripla di gol messi a segno da Bergamaschi al 16’della ripresa, da Caruso al 37’ e poi da Bonansea al 43’, segna la storia e il carattere di una squadra tosta e determinata ad arrivare al pass iridato. Come riporta figc.it – Adesso per ottenere il pass diretto per i Mondiali in Brasile bisognerà vincere martedì in Svezia, sperando però al contempo anche in notizie confortanti e concomitanti dalla Serbia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Qualificazioni Mondiali calcio femminile. Italia ci prova ma non va oltre l'1-1 contro la Danimarca

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