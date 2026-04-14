Qualificazioni ai Mondiali di Calcio Femminile l’Italia batte la Serbia 6-0

L’Italia ha ottenuto una vittoria schiacciante contro la Serbia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027, con un punteggio di 6-0. La partita si è svolta in un match ufficiale valido per le fasi di qualificazione. La squadra italiana ha segnato sei reti senza subirne, dimostrando un netto vantaggio sul campo. La gara si è conclusa con il risultato finale di 6-0.

Una goleada super per l’Italia del Calcio Femminile alle gare di Qualificazione al Mondiale del 2027. Le Azzurre di Mister Soncin hanno messo a referto ben sei gol (Girelli, Oliviero, Lenzini, Caruso, Cantore e Greggi) con la Serbia. Lo hanno fatto nella terza partita del Girone della Lega A, raggiungendo la Svezia a 4 punti e alle spalle della Danimarca, in cima con 7 punti. E’ stata una partita straordinaria, che ha regalato il sorriso alle giocatrici azzurre, tornate alla vittorie dopo nove mesi dall’ultima volta. L’Italia torna in campo sabato 17 aprile alle ore 15 con la Danimarca. Partita fondamentale per il cammino verso la competizione iridata.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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