Le buche di Via Cacciapuoti sono state riempite con asfalto nuovo dopo che cittadini e media avevano segnalato il problema. L’intervento di manutenzione stradale è stato effettuato subito dopo la pubblicazione di un articolo sulla situazione. La strada, precedentemente dissestata, è ora oggetto di lavori di riparazione. Nessuna informazione ufficiale sui tempi di completamento o altri interventi programmati.

Intervento di manutenzione stradale dopo le segnalazioni dei cittadini e la pubblicazione della notizia. Dopo la pubblicazione di un articolo da parte della nostra redazione, sono stati effettuati interventi di manutenzione stradale in Via Cacciapuoti, nel comune di Qualiano. Nei giorni precedenti, la strada presentava diverse buche che avevano suscitato segnalazioni da parte dei cittadini per le criticità legate alla sicurezza della circolazione. A seguito della diffusione della notizia, gli interventi di ripristino hanno portato alla chiusura delle buche presenti, migliorando le condizioni del manto stradale. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della segnalazione dei cittadini e dell’informazione locale nel monitoraggio del territorio e nella risoluzione delle criticità urbane. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, Via Cacciapuoti: tappate le buche dopo il nostro articolo

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