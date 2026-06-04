Qualiano buche pericolose in via Cacciapuoti | cresce l’allarme
A Qualiano, tre buche profonde su via Cacciapuoti hanno causato problemi alla circolazione, costringendo i veicoli a invadere l’altra corsia. La situazione ha generato preoccupazione tra gli automobilisti, che segnalano rischi per la sicurezza. La strada presenta danni evidenti e non è stato ancora effettuato intervento di riparazione. La strada resta aperta al traffico, ma la presenza delle buche crea difficoltà e pericoli.
Segnalazione da via Enrico Cacciapuoti a Qualiano: tre buche profonde costringono i veicoli a invadere l’altra corsia mettendo a rischio la sicurezza. Una nuova segnalazione arriva da Qualiano, e questa volta richiama l’attenzione su una criticità che riguarda direttamente la sicurezza stradale. In via Enrico Cacciapuoti sono state individuate tre buche profonde, tali da mettere in difficoltà la circolazione quotidiana. Veicoli costretti a invadere l’altra corsia. Le condizioni dell’asfalto risultano particolarmente compromesse. Le buche, di dimensioni rilevanti, costringono gli automobilisti a deviare improvvisamente la traiettoria, arrivando spesso a invadere la corsia opposta pur di evitare danni ai propri veicoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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