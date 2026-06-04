Qualiano buche pericolose in via Cacciapuoti | cresce l’allarme

Notizia in breve

A Qualiano, tre buche profonde su via Cacciapuoti hanno causato problemi alla circolazione, costringendo i veicoli a invadere l’altra corsia. La situazione ha generato preoccupazione tra gli automobilisti, che segnalano rischi per la sicurezza. La strada presenta danni evidenti e non è stato ancora effettuato intervento di riparazione. La strada resta aperta al traffico, ma la presenza delle buche crea difficoltà e pericoli.