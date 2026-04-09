Ilaria Salis ha confermato di aver vissuto con Bonin, confermando quanto riportato nel nostro articolo. Tuttavia, successivamente ha rivolto accuse nei nostri confronti e non ha fornito spiegazioni sulla ragione del suo cambio di residenza avvenuto il giorno successivo alla pubblicazione. La sua reazione ha suscitato commenti e discussioni, ma nessuna risposta ufficiale è stata ancora fornita riguardo alle motivazioni di tale decisione.

Ilaria Salis si crede il Marchese del Grillo “io so io e voi non siete un cazzo” e pensa di continuare a prendere in giro gli italiani come se nulla fosse. In un primo momento, durante un controllo di polizia, viene trovata in una camera d'hotel con il suo assistente alle 7 di mattina e dice che è “un caro amico” che “si è appoggiato nella mia stanza”, poi “Il Giornale” scopre che erano residenti nella stessa casa e, guarda caso, il giorno dopo il controllo e la polemica politica, la Salis cambia indirizzo di residenza, mentre ora continua a negare che ci sia una relazione tra i due e ci attacca. "Ribadisco che Ivan Bonnin è un mio amico fidato oltre che collaboratore professionale al Parlamento europeo, ma non è il mio partner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis conferma il nostro scoop: "Abitavo con Bonin", ma poi ci attacca. E non risponde alla domanda: perché ha cambiato residenza il giorno dopo il nostro articolo?

Ilaria Salis conferma lo scoop del Giornale e invece di rispondere ci attaccaConferma lo scoop del Giornale, non entra nel merito della questione, non risponde e anzi ci attacca.

Ilaria Salis, stessa residenza con l’assistente fino al 28 marzo, il cambio dopo i controlli: cosa prevedono le regole UEUna nuova inchiesta de Il Giornale getta luce sulla vicenda che coinvolge Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin.

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Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreDa Cadavegna a Maullu passando per Speranzon: Fdi chiede contezza alla Salis dell'inchiesta del Giornale sulla casa dell'assistente Bonnin ... ilgiornale.it

Ilaria Salis e la casa in comune con l'assistente Ivan Bonnin, le accuse di FdIL'eurodeputato Stefano Cavedagna chiede verifiche sul possibile uso irregolare di fondi pubblici e la restituzione delle somme eventualmente illegittime. Secondo il quotidiano Il Giornale, dopo un ... tg24.sky.it

Ue, Ruspandini (Fdi): Ilaria Salis spieghi uso fondi pubblici Ue per convivenza Ue, Ruspandini (Fdi): Ilaria Salis spieghi uso fondi pubblici Ue per convivenza Non ci interessa la vita prima ma fare chiarezza su rispetto regole Europarlamento Roma, 9 apr. (ask - facebook.com facebook

Ilaria Salis dovrebbe rivedere la sua idea di “regime”: in Italia la libertà d’espressione è garantita al punto che i suoi compagni possono scendere in piazza mostrando immagini capovolte del Presidente del Consiglio e delle massime cariche dello Stato. Giuse x.com