Ilaria Salis conferma il nostro scoop | Abitavo con Bonin ma poi ci attacca E non risponde alla domanda | perché ha cambiato residenza il giorno dopo il nostro articolo?
Ilaria Salis ha confermato di aver vissuto con Bonin, confermando quanto riportato nel nostro articolo. Tuttavia, successivamente ha rivolto accuse nei nostri confronti e non ha fornito spiegazioni sulla ragione del suo cambio di residenza avvenuto il giorno successivo alla pubblicazione. La sua reazione ha suscitato commenti e discussioni, ma nessuna risposta ufficiale è stata ancora fornita riguardo alle motivazioni di tale decisione.
Ilaria Salis si crede il Marchese del Grillo “io so io e voi non siete un cazzo” e pensa di continuare a prendere in giro gli italiani come se nulla fosse. In un primo momento, durante un controllo di polizia, viene trovata in una camera d'hotel con il suo assistente alle 7 di mattina e dice che è “un caro amico” che “si è appoggiato nella mia stanza”, poi “Il Giornale” scopre che erano residenti nella stessa casa e, guarda caso, il giorno dopo il controllo e la polemica politica, la Salis cambia indirizzo di residenza, mentre ora continua a negare che ci sia una relazione tra i due e ci attacca. "Ribadisco che Ivan Bonnin è un mio amico fidato oltre che collaboratore professionale al Parlamento europeo, ma non è il mio partner. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Ilaria Salis conferma lo scoop del Giornale e invece di rispondere ci attaccaConferma lo scoop del Giornale, non entra nel merito della questione, non risponde e anzi ci attacca.
Ilaria Salis, stessa residenza con l’assistente fino al 28 marzo, il cambio dopo i controlli: cosa prevedono le regole UEUna nuova inchiesta de Il Giornale getta luce sulla vicenda che coinvolge Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin.
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Ilaria Salis sotto accusa: Fdi chiede chiarezza su fondi europei e collaboratoreDa Cadavegna a Maullu passando per Speranzon: Fdi chiede contezza alla Salis dell'inchiesta del Giornale sulla casa dell'assistente Bonnin ... ilgiornale.it
Ilaria Salis e la casa in comune con l'assistente Ivan Bonnin, le accuse di FdIL'eurodeputato Stefano Cavedagna chiede verifiche sul possibile uso irregolare di fondi pubblici e la restituzione delle somme eventualmente illegittime. Secondo il quotidiano Il Giornale, dopo un ... tg24.sky.it
Ue, Ruspandini (Fdi): Ilaria Salis spieghi uso fondi pubblici Ue per convivenza Ue, Ruspandini (Fdi): Ilaria Salis spieghi uso fondi pubblici Ue per convivenza Non ci interessa la vita prima ma fare chiarezza su rispetto regole Europarlamento Roma, 9 apr. (ask - facebook.com facebook
Ilaria Salis dovrebbe rivedere la sua idea di “regime”: in Italia la libertà d’espressione è garantita al punto che i suoi compagni possono scendere in piazza mostrando immagini capovolte del Presidente del Consiglio e delle massime cariche dello Stato. Giuse x.com