A Qualiano, via Dante Alighieri presenta buche profonde che si trovano vicino alle scuole, creando problemi di traffico e di sicurezza. Le buche si trovano lungo la strada e sono particolarmente pericolose durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. La presenza delle voragini può causare incidenti e ostacolare il normale svolgimento del traffico nei pressi dell’area scolastica. Nessuna informazione è stata fornita su interventi di riparazione o interventi delle autorità.

Via Dante Alighieri a Qualiano, buche profonde vicino alle scuole: traffico e sicurezza a rischio soprattutto negli orari di ingresso e uscita. Ancora una segnalazione da Qualiano, dove il tema delle buche stradali continua a preoccupare i cittadini. Questa volta sotto osservazione è via Dante Alighieri, una delle arterie più frequentate della città. Due buche pericolose lungo la carreggiata. È bastata una semplice passeggiata di un nostro collaboratore per documentare la presenza di due buche profonde lungo la sede stradale. Un problema evidente, che non necessita di particolari verifiche per essere rilevato. Le condizioni dell’asfalto risultano compromesse e rappresentano un rischio concreto sia per gli automobilisti sia per i pedoni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, buche pericolose in via Dante: rischio vicino alle scuole

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