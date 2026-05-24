Buche pericolose e illuminazione assente | Qui si rischiano incidenti e rapine ogni giorno

Automobilisti segnalano numerose buche pericolose in via Romano e via Spadari tra Pianura e Marano. Le strade sono prive di illuminazione, aumentando il rischio di incidenti e rapine quotidiane. La segnalazione riguarda tratti di strada con buche profonde e presenza di scarsa visibilità, che rendono difficile la circolazione e aumentano i pericoli per chi attraversa queste zone. Nessuna risposta ufficiale è stata ancora comunicata dalle autorità competenti.

Buche stradali pericolose segnalate dagli automobilisti in via Romano e via Spadari tra Pianura e Marano. A farne le spese soprattutto le vetture, che registrano danni ingenti.“Sono strade ricche di buche e avvallamenti, molto frequentate dagli automobilisti, ma totalmente prive di illuminazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Buche e avvallamenti killer sulla Sp 10, un automobilista: "Rischiamo ogni giorno un incidente"La strada statale 10 tra Torremaggiore e Casalvecchio di Puglia presenta numerosi buchi e avvallamenti lungo il tratto appena dopo l’azienda Mdf.

Strade collinari piene di buche e pericoloseLe strade collinari sono caratterizzate da numerose buche, alcune larghe quasi un metro e profonde circa 20 centimetri, che si trovano in prossimità...

Temi più discussi: Menna (Abruzzo Insieme): Arap e altro, la giunta regionale va avanti con la politica degli annunci. Solo chiacchiere; Via Rosario Nicoletti, Comitati Civici Palermo: ''Buche pericolose e strada dissestata, serve un intervento urgente''; Strada dissestata e verde selvaggio | bisogna intervenire.

Roma, la mappa delle buche: dal Gianicolo a via Labicana, ecco dove l’asfalto è un colabrodoBeh, l’epoca delle Smart e degli scooter è finita. Ci vorrebbe che il Comune comprasse a tutti quanti ‘na bella jeep. Quello sì che sarebbe un incentivo furbo ... ilmessaggero.it

Pericolose buche lasciate aperte a fianco della pista ciclabile in via del CanaleScrive il lettore: Lungo la pista ciclabile in via del canale, a Roncadello, nel tratto di ciclabile non ancora ultimato ma aperto al pubblico che va da via la carlina fino a dove sono arrivati i lav ... forlitoday.it