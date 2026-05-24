Buche pericolose e illuminazione assente | Qui si rischiano incidenti e rapine ogni giorno

Da napolitoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Automobilisti segnalano numerose buche pericolose in via Romano e via Spadari tra Pianura e Marano. Le strade sono prive di illuminazione, aumentando il rischio di incidenti e rapine quotidiane. La segnalazione riguarda tratti di strada con buche profonde e presenza di scarsa visibilità, che rendono difficile la circolazione e aumentano i pericoli per chi attraversa queste zone. Nessuna risposta ufficiale è stata ancora comunicata dalle autorità competenti.

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Buche stradali pericolose segnalate dagli automobilisti in via Romano e via Spadari tra Pianura e Marano. A farne le spese soprattutto le vetture, che registrano danni ingenti.“Sono strade ricche di buche e avvallamenti, molto frequentate dagli automobilisti, ma totalmente prive di illuminazione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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