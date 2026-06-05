A Qualiano, in via Dante Alighieri, sono state segnalate buche profonde nel manto stradale, posizionate vicino alle scuole. La presenza delle buche provoca problemi di traffico e mette a rischio la sicurezza di pedoni e veicoli, in particolare durante gli orari di ingresso e uscita degli studenti. La strada rimane aperta al traffico, senza interventi di riparazione immediata.

Via Dante Alighieri a Qualiano, buche profonde vicino alle scuole: traffico e sicurezza a rischio soprattutto negli orari di ingresso e uscita. Ancora una segnalazione da Qualiano, dove il tema delle buche stradali continua a preoccupare i cittadini. Questa volta sotto osservazione è via Dante Alighieri, una delle arterie più frequentate della città. Due buche pericolose lungo la carreggiata. È bastata una semplice passeggiata di un nostro collaboratore per documentare la presenza di due buche profonde lungo la sede stradale. Un problema evidente, che non necessita di particolari verifiche per essere rilevato. Le condizioni dell’asfalto risultano compromesse e rappresentano un rischio concreto sia per gli automobilisti sia per i pedoni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, buche pericolose in via Dante Alighieri: rischio vicino alle scuole

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