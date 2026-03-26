Qualiano piazza Kennedy cambia volto | l’assessore mostra il rendering

A Qualiano, l’assessore ai Lavori Pubblici ha condiviso sui social un rendering che mostra il progetto di riqualificazione di piazza Kennedy. La presentazione include dettagli sul nuovo aspetto dell’area e invita i cittadini a mantenere il decoro urbano. Non sono stati forniti ulteriori commenti o date di lavori futuri.

Decoro urbano a Qualiano, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro presenta sui social il progetto finale di piazza Kennedy e chiede ai cittadini di averne cura. Piazza Kennedy, il progetto prende forma. Il percorso di abbellimento e decoro urbano di piazza Kennedy a Qualiano entra in una fase decisiva. L’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Onofaro ha infatti rotto gli indugi, pubblicando sulla propria pagina Facebook il rendering di come apparirà la piazza una volta ultimati gli interventi. Un gesto che va oltre la semplice comunicazione istituzionale e che rappresenta un segnale di condivisione, mostrando ai cittadini l’obiettivo finale dei lavori in corso e la visione complessiva del progetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, piazza Kennedy cambia volto: l’assessore mostra il rendering Articoli correlati Piazza Kennedy a Qualiano si rinnova, ma scatta il parkour sull’arredo urbano: l’assessore intervieneInstallati nuovi elementi di arredo urbano a Piazza Kennedy per abbellire Qualiano, ma già in serata alcuni ragazzi li usano come ostacoli: dura la... Nuova buca in piazza Kennedy a Qualiano, rischio per la circolazioneSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Approfondimenti e contenuti su Qualiano piazza Kennedy cambia volto... Argomenti discussi: Piazza Kennedy a Qualiano si rinnova, ma scatta il parkour sull’arredo urbano: l’assessore interviene; Piazza Kennedy a Qualiano si rinnova ma scatta il parkour sull’arredo urbano | l’assessore interviene. Qualiano, al via i lavori della fontana di piazza Rosselli: inaugurazione entro NataleEra diventata un ricettacolo di rifiuti. Carte e bottiglie di plastica galleggianti. Sarà riqualificata grazie a un intervento finanziato dai fondi del Comune. Trentamila euro dalle casse municipali ... ilmattino.it