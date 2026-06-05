Durante un incontro in Montenegro, si è parlato delle possibili future adesioni dei Paesi dei Balcani all’Unione Europea. Tra i sei paesi che hanno avviato le pratiche di adesione, il Montenegro è stato al centro delle discussioni. Non sono state fornite date precise né dettagli sui processi, ma si è confermato che il processo di integrazione è in corso. La questione riguarda il prossimo paese della regione a entrare nell’UE.

Venerdì alcuni tra i più influenti politici europei hanno incontrato a Tivat, in Montenegro, i capi di stato o di governo di sei paesi balcanici che hanno avviato le procedure per entrare nell’Unione Europea: Albania, Bosnia Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia e appunto Montenegro. Ciascuno è in una fase diversa del processo di ingresso, che prevede anni o anche decenni di trattative, pensate per evitare che dopo l’eventuale adesione il paese diventi un problema politico o economico per la stabilità dell’Unione. All’incontro in Montenegro erano presenti il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio Europeo Ursula Von Der Leyen, tra gli altri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quale sarà il prossimo paese dei Balcani a entrare nell’Unione Europea?

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