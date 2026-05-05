Riprende la guerra a Hormuz mentre il Canada pensa di entrare nell'Unione Europea

Le tensioni nello stretto di Hormuz sono riprese con il lancio di missili e minacce tra le forze coinvolte, interrompendo la tregua precedentemente stabilita. Nel frattempo, il governo canadese sta considerando l’adesione all’Unione Europea, mentre le dinamiche geopolitiche si muovono rapidamente sotto l’influenza delle posizioni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Questi sviluppi indicano un aumento dei conflitti e dei mutamenti nelle alleanze internazionali.

Salta la tregua nello stretto, volano missili e minacce. La geopolitica accelera i cambiamenti con Trump e il suo isolazionismo: il Canada di Carney si avvicina all'Europa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ora l’Islanda si chiede se entrare nell’Unione europeaL’Islanda, paese fondamentale per la sicurezza dell’Artico, oggi teme per il proprio futuro: l’isola subirà presto le stesse pressioni ricevute dalla... L’Iran avverte l’Unione Europea: «Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra»«Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede una risposta». Contenuti di approfondimento La guerra estesa di Putin contro l'Unione europeaBruxelles. La pubblicazione da parte della Russia dell’intercettazione di quattro alti ufficiali dell’esercito tedesco, che discutono della fornitura di missili di lunga gittata Taurus e parlano del ... ilfoglio.it La guerra Ue al petrolio presenta il contoIl sogno europeo di abbandonare petrolio e gas si infrange contro la crisi geopolitica: razionamenti, stop ai voli e carenze di carburante mettono a rischio economia e trasporti, mentre riemerge il no ... panorama.it