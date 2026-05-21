Come e perché Merz vuole creare uno status speciale per far entrare l' Ucraina nell' Unione europea

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha proposto la candidatura dell'Ucraina come "membro associato" dell'Unione europea, con una lettera indirizzata alle maggiori istituzioni dell'Ue. Si tratta uno status che al momento non esiste e che verrebbe creato appositamente per l'Ucraina. In poche. 🔗 Leggi su Today.it

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FRIEDRICH MERZ'S POWERFUL full SPEECH at MUNICH: IRAN, UK, EU-US RELATIONS & International TENSIONS

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Merz propone di concedere lo status di Paese associato all'Ucraina all'interno della UE. Vi ricordo che i vincoli UE in caso di guerra sono più rigidi addirittura di quelli della Nato. In pratica vuole entrare in guerra direttamente contro la Russia! Questo uomo è p x.com

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