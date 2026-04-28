Fedez e la dedica a Giulia Honegger la donna che gli ha cambiato la vita dopo Chiara Ferragni

Il disco d'oro di Fedez diventa l'occasione per una dedica a Giulia Honegger, la donna che ha riportato "luce e serenità" nella sua vita. Mentre il rapper sceglie la via della protezione e del riserbo, Chiara Ferragni riprende il dialogo con i follower dopo le recenti vittorie giudiziarie. Al centro, la nuova gestione dei figli Leone e Vittoria: un equilibrio delicato tra il peso del passato e la speranza di un nuovo inizio familiare.🔗 Leggi su Fanpage.it

Fedez e Giulia Honegger in attesa di un bambino il sostegno di Chiara Ferragni

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