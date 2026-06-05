Vladimir Putin ha affermato che le élite europee stanno provocando un caos volto ad attirare altri Paesi. Durante un discorso al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, ha dichiarato che questa strategia crea instabilità nella regione. Nel frattempo, le autorità di Kiev hanno riferito che un drone diretto su Costanza è stato deviato dai russi. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli degli eventi.

«Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più Paesi». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all’inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). Intanto Kiev ha confermato che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino, e che è stato deviato dalla rotta dopo un’interferenza elettronica delle forze russe. «Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina ucraina, sotto l’effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. La Marina ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili», si legge in un post su Facebook della Marina di Kiev. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Putin.

© Feedpress.me - Putin: "Le élite europee provocano il caos". Kiev: "Il nostro il drone su Costanza è stato deviato dai russi"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Putin attacca: «Le élite europee provocano il caos, Italia tra le peggiori per debito pubblico»

Notizie e thread social correlati

Fuoco amico della Nato su un drone ucraino finito in Estonia. Kiev: “Deviato dai russi”Durante una missione di pattuglia aerea nel Baltico, un caccia F-16 romeno della Nato ha abbattuto un drone ucraino che si era trovato nello spazio...

Leggi anche: Romania, esplode un drone nel porto di Costanza. Kiev ammette: «Era nostro, deviato dalla Russia» – La diretta

Temi più discussi: Starmer, Macron e Merz vedranno Zelensky domenica a Londra. Putin: Le élite europee provocano il caos; Putin, 'le élite europee provocano il caos'; Missili su Kiev e caos europeo: la Russia alza il livello dello scontro; Putin isolato tra guerra e crisi economica, rabbia dei fedelissimi: Rischio catastrofe, prese decisioni autodistruttive.

RUSSIA - Putin: Le élite europee provocano il caos ift.tt/3V7zQaF x.com

Ucraina, Putin: 'Le élite europee provocano il caos. Le sanzioni sono concorrenza sleale'Le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più Paesi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del ... ansa.it

Ucraina, Putin: Le élite europee provocano il caos. Italia tra le peggiori nella Ue per debito pubblico. Drone navale esplode nel porto di Costanza in RomaniaGuerra ucraina, la diretta. L'Ambasciata russa in Romania ha affermato che il drone marino esploso nel porto di Costanza, in Romania, era ucraino, così come altri tre che ... leggo.it

Ho combattuto contro Putin per 25 anni. Non è mai stato così vulnerabile reddit