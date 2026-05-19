Durante una missione di pattuglia aerea nel Baltico, un caccia F-16 romeno della Nato ha abbattuto un drone ucraino che si era trovato nello spazio aereo estone. Secondo le autorità di Kiev, il drone sarebbe stato deviato dai russi, mentre le forze militari hanno riferito che l’abbattimento è stato effettuato in risposta a una possibile minaccia. La dinamica si inserisce in un clima di crescente tensione tra le nazioni coinvolte nella regione.

Tensione nei cieli del Baltico. Un caccia F-16 romeno impegnato nella missione Nato di Air Policing ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo estone. Secondo il ministro della Difesa dell’Estonia, Hanno Pevkur, il velivolo senza pilota sarebbe probabilmente di origine ucraina e sarebbe stato deviato verso i Paesi baltici a causa delle interferenze elettroniche russe. L’incidente è avvenuto nei pressi di Kablakula, nel comune di Poltsamaa, dove sono caduti i rottami del drone. “I nostri radar avevano già individuato una possibile minaccia prima dell’ingresso nello spazio aereo estone”, ha spiegato Pevkur all’emittente pubblica Err. “Dopo l’attivazione delle procedure Nato, gli F-16 romeni hanno abbattuto il drone tra Vortsjarv e Poltsamaa”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fuoco amico della Nato su un drone ucraino finito in Estonia. Kiev: “Deviato dai russi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A private plane crashes in western India and kills a deputy chief minister and 4 others

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La Nato abbatte un drone ucraino in Estonia. L’imbarazzo di Kiev: «L’ha deviato la Russia»

“Nonna sali!” e una coperta. La storia di Antonina, la 77enne in fuga dai russi e salvata da un drone ucrainoRoma, 11 maggio 2026 - Antonina Khorunzha si è ricongiunta alla sua famiglia dopo un anno dal suo incredibile salvataggio da parte della 60ª Brigata...