Se non cedi il Donbass non ti proteggo la condizione di Trump a Zelensky per chiudere l’accordo di pace con Putin
Un commento di un esponente politico statunitense ha affermato che l’Ucraina dovrebbe cedere il Donbass alla Russia per ottenere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti e arrivare a un accordo di pace con la Russia. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni o alle modalità di questa proposta.
L’Ucraina deve cedere il Donbass alla Russia se vuole sperare in garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per un accordo di pace. È Volodymyr Zelensky a svelare la condizione imposta da Donald Trump, che con il presidente russo Vladimir Putin continua a trattare per la fine della guerra iniziata proprio da Mosca con l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. In un intervista a Reuters, Zelensky ha spiegato: «Gli americani sono pronti a finalizzare queste garanzie ad alto livello non appena l’Ucraina sarà pronta a ritirarsi dal Donbass», e ha aggiunto che Trump «continua, a suo avviso, a scegliere una strategia di pressione sul lato ucraino». 🔗 Leggi su Open.online
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