Un commento di un esponente politico statunitense ha affermato che l’Ucraina dovrebbe cedere il Donbass alla Russia per ottenere garanzie di sicurezza dagli Stati Uniti e arrivare a un accordo di pace con la Russia. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di negoziati tra le parti coinvolte nel conflitto. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle condizioni o alle modalità di questa proposta.

L’Ucraina deve cedere il Donbass alla Russia se vuole sperare in garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti per un accordo di pace. È Volodymyr Zelensky a svelare la condizione imposta da Donald Trump, che con il presidente russo Vladimir Putin continua a trattare per la fine della guerra iniziata proprio da Mosca con l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022. In un intervista a Reuters, Zelensky ha spiegato: «Gli americani sono pronti a finalizzare queste garanzie ad alto livello non appena l’Ucraina sarà pronta a ritirarsi dal Donbass», e ha aggiunto che Trump «continua, a suo avviso, a scegliere una strategia di pressione sul lato ucraino». 🔗 Leggi su Open.online

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