Putin accusa l’Europa drone ucraino esplode in Romania | ora tensione alle stelle

Il leader russo ha accusato l’Europa durante il forum di San Pietroburgo, mentre un drone ucraino è esploso a Costanza, in Romania. L’incidente ha provocato un incremento delle tensioni nella regione del Mar Nero. Nessuna vittima è stata segnalata. Le autorità locali stanno conducendo indagini sull’episodio. La Russia ha commentato l’accaduto come un’ulteriore escalation nel conflitto. Bruxelles non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’evento.

Roma - Dal forum di San Pietroburgo il leader russo attacca Bruxelles, mentre l’esplosione a Costanza apre un nuovo fronte diplomatico sul Mar Nero. Il conflitto in Ucraina torna a intrecciare diplomazia, propaganda e sicurezza europea. Dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo, Vladimir Putin ha accusato le élite europee di alimentare “il caos” e di trascinare altri Paesi in una crisi sempre più ampia. Nel suo intervento, il presidente russo ha presentato le sanzioni occidentali come strumenti di pressione politica e, soprattutto, come una forma di “concorrenza sleale” contro Mosca. Secondo Putin, le misure adottate dall’Occidente non sarebbero legate solo alla guerra in Ucraina, ma anche ad altri dossier, dai rapporti internazionali ai temi sociali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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Drone russo colpisce palazzo in Romania

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