Putin | ‘il drone caduto in Romania potrebbe essere ucraino’

Il governo ha dichiarato che non è possibile determinare a chi appartenesse il drone caduto in Romania prima di analizzare i resti da parte degli esperti. Il presidente ha affermato che il drone potrebbe essere ucraino, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La vicenda riguarda un incidente senza identificazioni definitive, e le autorità stanno attendendo i risultati delle analisi tecniche.

“Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalle agenzie russe. Potrebbe essersi trattato di un velivolo senza pilota ucraino, deviato dalla sua traiettoria a causa delle difese elettroniche o da una carenza nei dati, ha aggiunto il capo del Cremlino, citato da Ria Novosti. La Russia è pronta a condurre un’indagine obiettiva sul drone caduto in Romania, se le verranno consegnati i resti del velivolo. In passato, ha tuttavia aggiunto, droni ucraini sono entrati in diversi Paesi, e la prima reazione è sempre stata “i russi stanno attaccando”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Drone ruseti în blocuri din România! De ce NU avem voie s tragem + Loviturile Ucrainei

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