Il 5 giugno 2026, è stato annunciato un accordo tra diverse forze politiche per sostenere un programma condiviso volto a favorire il cambio alla guida di Palazzo dei Priori. L’intesa si basa su punti comuni che mirano a rafforzare la collaborazione e a presentare un fronte unito in vista delle prossime elezioni. L’accordo include anche riferimenti a figure politiche e amministrative locali, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del patto.

Arezzo, 5 giugno 2026 – « Un patto per Arezz o, un patto con Arezzo. Un segno di attenzione a Marco Donati, a Stefano Gasperini, a Valentina Sileno. Ho vissuto questa Campagna elettorale con passione per Arezzo, la nostra città, la nostra comunità, ritagliandomi un ruolo di lavoro politico programmatico e, con il COMITATO, sostenendo le candidature cattolico sociali e pacifiste della lista del mio partito, il PD, che hanno riscosso un notevole successo da parte degli elettori a cui va il mio grazie. Durante la Campagna, ho scelto a titolo personale, di partecipare al Tavolo Cultura e Turismo organizzato dalle liste coordinate da Marco all’Etrusco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Punti comuni per un programma comune perché il patto per Arezzo realizzi il cambio a Palazzo dei priori»

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