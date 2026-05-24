Il volto di Falcone è stato inserito nel Palazzo dei Priori di Perugia, trasformando un’opera artistica in un messaggio politico. Il ritratto è stato realizzato da un artista locale e rappresenta il pubblico ufficiale con uno stile che evidenzia i dettagli caratteristici. La presenza dell’immagine nel palazzo pubblico ha suscitato discussioni sulla funzione simbolica dell’arte in spazi istituzionali. La scelta di includere questa rappresentazione si inserisce in un contesto di commemorazione pubblica.

? Punti chiave Come hanno trasformato un'opera artistica in un messaggio politico?. Chi ha realizzato il ritratto di Falcone per Palazzo dei Priori?. Perché la sindaca ha deciso di lasciare l'opera sulla facciata?. Quale ruolo hanno avuto gli studenti nel mantenere viva la memoria?.? In Breve Studenti del Liceo Bernardino di Betto guidati dai docenti Niccacci, Adamo e Schiera realizzano l'opera.. La sindaca Vittoria Ferdinandi intende mantenere il dipinto esposto sulla facciata di Palazzo dei Priori.. Partecipano alla cerimonia il prefetto Francesco Zito, il procuratore Sergio Sottani e il presidente Bistocchi.. L'iniziativa è sostenuta dall'associazione Clizia insieme a Fondazione Falcone e Rai Umbria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, il volto di Falcone svela la memoria su Palazzo dei Priori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia contro la violenza di genere, da palazzo dei Priori sventola "Mai bandiera bianca"Perugia ha partecipato alle celebrazioni dell’8 marzo con un’azione contro la violenza di genere.

Visite guidate a palazzo dei Priori e nel quartiere fiorito di San PellegrinoDal 1 al 3 maggio, Archeoares, con il patrocinio del comune di Viterbo, organizza un fine settimana dedicato alla cultura con visite guidate a...

Temi più discussi: Al Comune di Perugia arriva il chatbot AI con il volto del Grifo; Perugia cambierà volto: dove conviene comprare casa; Festival Internazionale del Giornalismo 2026: 16 e 18 aprile i due eventi sulle Politiche di Coesione della Regione Umbria. - Notizie; Sir Perugia stravince contro i polacchi. E stasera gioca la finale di Champions.

Perugia rende omaggio all'eroe Giovanni Falconi: il volto del magistrato disegnato dagli studenti ift.tt/B7wgmYX ift.tt/w4XFBUg x.com

Perugia rende omaggio all'eroe Giovanni Falconi: il volto del magistrato disegnato dagli studentiLa sindaca Ferdinandi: La esporremo sulla facciata di questo palazzo da sempre al centro della vita politica e comunitaria affinché sia un messaggio di impegno civile ... perugiatoday.it

Perugia batte 3-0 Varsavia, per la terza volta è in finale di Champions!L’avvio di Perugia è incoraggiante. Giannelli non corre rischi e mette subito in partita Ben Tara (80% nel 1° set con 8 su 10). Una volta scaldato il bomber, con la battuta che in questa stagione non ... gazzetta.it