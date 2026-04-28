Visite guidate a palazzo dei Priori e nel quartiere fiorito di San Pellegrino

Dal 1 al 3 maggio, Archeoares, con il patrocinio del comune di Viterbo, organizza un fine settimana dedicato alla cultura con visite guidate a palazzo dei Priori e nel quartiere di San Pellegrino. L'iniziativa prevede percorsi turistici nei luoghi storici della città, offrendo ai partecipanti l'opportunità di esplorare le caratteristiche architettoniche e artistiche di questi siti. Le visite si svolgeranno durante i tre giorni dell’evento.

Dal 1 al 3 maggio, Archeoares (con il patrocinio del comune di Viterbo) organizza un fine settimana all'insegna della cultura. Dal venerdì alla domenica, sempre alle ore 15, infatti, sono programmate delle visite guidate dal titolo “Un borgo tra storia e colori”, tra il palazzo dei Priori e il.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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