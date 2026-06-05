Pugno in faccia all' ex moglie dopo una cerimonia di famiglia | arrestato dalla Polizia

Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Salerno con l'accusa di aver colpito con un pugno l'ex moglie dopo una cerimonia familiare. L'intervento è stato effettuato dalla Squadra Volante, intervenuta sul posto per fermare l'aggressione. L'uomo è stato portato in commissariato e sottoposto a fermo. La donna non ha riportato ferite gravi. La vicenda riguarda un episodio di violenza familiare.

La Polizia di Stato, con personale della Squadra Volante della Questura di Salerno, ha arrestato un uomo con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.Il casoGli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione relativa a una lite in strada tra più persone. Giunti sul posto, hanno ricostruito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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