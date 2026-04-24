A Cesena, un uomo tunisino è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché non ha rispettato il divieto di avvicinarsi all’abitazione dell’ex moglie. L’individuo è stato fermato durante un tentativo di avvicinamento alla casa, violando le misure restrittive stabilite dal giudice. L’arresto è stato confermato dopo che le forze dell’ordine hanno verificato la presenza dell’uomo nei pressi dell’abitazione.

A Cesena un tunisino non ha rispettato il divieto di avvicinamento alla abitazione dell’ex moglie ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Le volanti del Commissariato di Cesena nella nottata fra mercoledì e giovedì hanno tratto in arresto un cittadino di origine tunisine che aveva cercato di entrare con forza in casa della ex moglie, violando la misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare. Il divieto gli era stato imposto dopo che nel mese di gennaio scorso la sua ex moglie aveva presentato una denuncia per maltrattamenti perchè il tunisino si era reso protagonista di reiterate condotte violente nei suoi confronti. A questo punto era scattata l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e alla casa familiare, unito al divieto di dimora nella provincia di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non rispetta il divieto di avvicinarsi all’ex moglie. Arrestato dalla polizia

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