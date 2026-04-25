Sferra un pugno in faccia alla ex moglie 34enne violento arrestato

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito la ex moglie, colpendola con un pugno in faccia. L’intervento è avvenuto nel corso di una lite tra i due, senza altre persone coinvolte o feriti gravi. L'uomo è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità. La donna ha riportato lievi ferite e ha presentato denuncia.

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, colombiano che ha aggredito l’ex moglie, colpendola con un pugno in faccia. Il gesto sarebbe giunto al culmine di una serie di episodi violenti messi in atto dal 34enne che non si sarebbe rassegnato alla fine del rapporto sentimentale con una coetanea.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Notizie correlate

Moglie non apre la porta di casa "velocemente", il marito le sferra un pugno in faccia: condannatoAggredisce la moglie a pugni e tenta di colpirla con un bicchiere perché non lo aveva aperto la porta di casa velocemente e perché non voleva fare...

Leggi anche: Sferra un pugno in pieno volto alla moglie, poi colpisce anche il figlio: lei decide di denunciare

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sferra un pugno all’agente che lo soccorre, sei mesi a un pakistano; Importuna una donna, le sferra un pugno e le rompe i denti: arrestato dalla Polizia, ma è già fuori; In auto si affianca alla bici e sferra un pugno al parroco, Don Michele: Non capisco perché; Termoli, spacca due denti a una donna con un pugno: fermato.

Importuna una donna, le sferra un pugno e le rompe i denti: arrestato dalla Polizia, ma è già fuoriSere fa, intorno alle ore 20, è giunta alla sala operativa del Commissariato di Termoli una segnalazione per aggressione fisica […] ... ecoaltomolise.net

Sferra un pugno a un sacerdote senza motivo, poi ride e fuggeStava andando in bicicletta quando un uomo si è avvicinato con la macchina e lo ha colpito. Vittima dell’aggressione un sacerdote, don Michele Stragapede, parroco della chiesa dedicata a San ... blitzquotidiano.it

Rimini, dottoressa aggredita in ospedale da un paziente: lui le sferra un calcio alla mano Leggi qui: https://altarimini.it/rimini-dottoressa-aggredita-in-ospedale-da-un-paziente-lui-le-sferra-un-calcio-alla-mano.php - facebook.com facebook

Ubriaco molesta i dipendenti di un bar e sferra un pugno al soccorritore: arrestato 50enne in via Cantore x.com