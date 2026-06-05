La Regione ha bloccato le assunzioni e le promozioni last minute dei commissari uscenti delle Asl, ancora in carica fino all’insediamento dei nuovi direttori generali. Le operazioni di assunzione, avanzamento e firma di contratti onerosi sono state sospese. La decisione riguarda le procedure avviate in prossimità del cambio di gestione e mira a bloccare eventuali atti che potrebbero influenzare le future nomine. Le nuove nomine sono attese nei prossimi giorni.

Assunzioni, avanzamenti di carriera, promozioni, firma di contratti onerosi: i commissari uscenti delle Asl, formalmente ancora in carica sino al subentro dei nuovi direttori generali, nelle ultime settimane hanno intensificato la loro attività amministrativa in maniera anomala, tanto che è intervenuta la Regione ha porre un freno. Il capo di Gabinetto, Davide Pellegrino, ha tramesso una direttiva, trasformata in disposizione dal dipartimento Salute, con la quale ordina ai commissari uscenti di sospendere immediatamente ogni procedure che non siano strettamente urgenti. Lo stop riguarda, ad esempio: “Le procedure assunzionali, a qualsiasi... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Puglia, assunzioni e promozioni last minute: i commissari Asl uscenti bloccati dalla Regione

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