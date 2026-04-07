Lavoro e imprese pioggia di soldi dalla Regione | 239 milioni per assunzioni e investimenti in Sicilia

La Regione ha annunciato un finanziamento di 239 milioni di euro destinato a imprese e progetti di sviluppo economico in Sicilia. La somma sarà utilizzata per favorire nuove assunzioni e investimenti, con l’obiettivo di sostenere l’occupazione e la crescita delle attività locali. Le risorse saranno distribuite attraverso diverse iniziative mirate a rafforzare il tessuto economico dell’isola.

In arrivo i primi bandi gestiti da Irfis: incentivi per contratti stabili, sostegno alle aziende, interventi su energia, edilizia e rientro dei lavoratori da remoto Un pacchetto da 239 milioni di euro per sostenere imprese, occupazione e sviluppo economico in Sicilia. È questa la dotazione delle nuove misure attivate dal governo regionale guidato da Renato Schifani, attraverso Irfis FinSicilia, nell’ambito della legge finanziaria regionale. Gli interventi, i cui primi bandi sono in pubblicazione, puntano a rafforzare il tessuto produttivo e a favorire la crescita economica, con un’attenzione particolare alla creazione di lavoro stabile e al sostegno alle famiglie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Super Zes, la Regione Sicilia stanzia 200 milioni per investimenti delle impreseIl governo di Renato Schifani ha stanziato 200 milioni di euro dalla programmazione delle risorse complementari del fondo di rotazione del Fesr 21/27...

Regione, ecco i primi bandi: 239 milioni per imprese, famiglie e occupazioneIl cronoprogramma degli avvisi pubblici è stato definito con l’obiettivo di garantire chiarezza, accessibilità e piena partecipazione da parte di...

Temi più discussi: Taranto, la doppia sfida: corsa contro il tempo, ma anche contro la pioggia; Pioggia incessante e rischio allagamenti, anche gli operatori di Ambiente in prima linea per evitarli; Big Usa in retro sull’IA stop miliardi a pioggia ora comandano gli utili; Puglia sotto la pioggia (che non finisce): ironia sul web nei giorni dell’allerta.

Lavoro e imprese, pioggia di soldi dalla Regione: 239 milioni per assunzioni e investimenti in SiciliaIn arrivo i primi bandi gestiti da Irfis: incentivi per contratti stabili, sostegno alle aziende, interventi su energia, edilizia e rientro dei lavoratori da remoto ... agrigentonotizie.it

Pioggia di soldi per imprese, famiglie e occupazione, la Regione mette in campo 239 milioni: ecco i primi bandiSostenere occupazione, investimenti e innovazione: con questi obiettivi il governo Schifani, attraverso Irfis – FinSicilia, dà il via a un nuovo pacchetto di misure previste dalla legge finanziaria re ... blogsicilia.it

Trump al telefono al comizio di Orban: "Ha fatto un grande lavoro". Il presidente risponde alla chiamata di Vance: "Con il premier l'Ungheria forte" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/04/07/trump-al-telefono-al-comizio-di-orban-ha-fatto-un-gran - facebook.com facebook

Medico accusato di tortura nei confronti di gatti randagi torna a lavoro a Brindisi, Romito (Lega) sollecita audizione - News x.com