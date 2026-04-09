Sanità Veneri Fdi | Le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti a rendere operative case e ospedali di comunità dell’Asl Toscana Sud Est?

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione riguardante le assunzioni previste dalla Regione per le strutture sanitarie dell’Asl Toscana Sud Est. La domanda si concentra sulla capacità delle assunzioni programmate di rendere operative le case e gli ospedali di comunità della zona. L’atto è stato firmato dal politico e si inserisce nel dibattito sulle risorse umane nel settore sanitario locale.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Interrogazione di cui Veneri è primo firmatario. “Vogliamo sapere come la Giunta regionale intenda distribuire sul territorio i 113 infermieri e i 69 operatori socio-sanitari neo assunti, indicando il fabbisogno necessario di ciascun presidio sanitario territoriale”. “Vogliamo sapere se le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti a rendere operative le case e gli ospedali di comunità dell’Asl Toscana Sud Est. Così come chiediamo come la Giunta regionale intenda distribuire sul territorio i 113 infermieri e i 69 operatori socio-sanitari neo assunti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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