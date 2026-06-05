Rusetski ha vinto in Francia battendo il favorito locale in un match di pugilato. Il Team Dibari si distingue tra i primi tre team liguri grazie alle sue tecniche e alla preparazione dei suoi pugili. La vittoria di Rusetski rappresenta un risultato importante per il team, che si conferma tra le formazioni più competitive della regione. La gara si è svolta senza incidenti, con il pugile russo che ha prevalso ai punti contro l’avversario francese.

Come ha fatto Rusetski a battere il favorito locale in Francia?. Quali tecnici hanno reso il Team Dibari tra i primi tre liguri?. Perché la kickboxing K-1 sta portando nuovi talenti alla società?. Chi rappresenterà il team savonese nella sfida di Salerno il 26 giugno?.? In Breve Federico Alizia ottiene prestazione di alto livello nel match internazionale.. Staff tecnico composto da Lamberti, Corbetta, Vignone, El Karim e Agresti.. Sette pugili in gara a Salerno il prossimo 26 giugno.. Nuovi incontri federali programmati per il 4 luglio.. Il pugilato savonese conquista la Francia: i traguardi dello Sport Savona Team Dibari. Bogdan Rusetski ha vinto la cintura internazionale in Francia superando il favorito locale durante l’incontro Italia-Francia dello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pugilato, Rusetski trionfa in Francia: il Team Dibari domina il ring

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