Maro Engel domina al Red Bull Ring | Mercedes trionfa in Austria

Maro Engel ha vinto la seconda gara al Red Bull Ring con una vettura Mercedes. Con questa vittoria, il pilota tedesco si è portato in testa alla classifica generale del campionato. La gara si è svolta in Austria e ha visto Engel dominare fin dall'inizio, confermando il suo buon piazzamento nel campionato. La vittoria segna un risultato importante per il team Mercedes in questa stagione.

? Cosa sapere Maro Engel vince la seconda gara al Red Bull Ring con la Mercedes.. Il pilota tedesco conquista la leadership della classifica generale del campionato.. Maro Engel ha conquistato la seconda gara del fine settimana al Red Bull Ring portando la Mercedes sul gradino più alto del podio dopo una prestazione che interrompe un lungo digiuno per il marchio di Stoccarda in Austria. Il pilota tedesco, che nella giornata di sabato era stato penalizzato da un errore durante l'intervento ai box finendo solo terzo nella gara d'apertura, è riuscito a trasformare la quinta posizione iniziale in una vittoria schiacciante, superando i rivali grazie a una gestione impeccabile dei tempi e della strategia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maro Engel domina al Red Bull Ring: Mercedes trionfa in Austria Notizie correlate DTM al Red Bull Ring: Preining trionfa dopo l’errore di Engel? Cosa sapere Thomas Preining vince la gara DTM al Red Bull Ring sabato 25 aprile 2026. F1 2026: Russell domina, Mercedes schiaccia Red BullIl Gran Premio d’Australia del 2026 ha già ridisegnato le gerarchie della Formula 1, con George Russell che si impone in vetta alla classifica... Contenuti e approfondimenti Si parla di: DTM | Red Bull Ring 2026, Prove Libere: Mercedes al comando nel venerdì austriaco con Auer e Kalender. DTM | Maro Engel: Sorpreso di vedere la bandiera a scacchiSceso dalla sua Mercedes C63 Coupé, il pilota bavarese di 31 anni è incredulo davanti al risultato raggiunto. Mattias Ekström guadagna importanti punti per il campionato e ritorna primo in classifica ... formulapassion.it DTM | Oschersleben 2024: Maro Engel comanda le prove libere del venerdìMercedes assolute protagoniste in entrambe le sessioni di prove libere del DTM, con Engel il più veloce al mattino e Maini in testa nel pomeriggio su Stolz ed Auer. La 40° stagione nella storia del ... p300.it