Un giovane pugile nato nel 2009 ha vinto il titolo regionale nella categoria U19 dei 60 kg, dopo aver partecipato a diversi tornei di pugilato. La vittoria è arrivata dopo un lungo percorso di competizioni e allenamenti intensi, nel rispetto delle regole e delle qualifiche della disciplina. La vittoria rappresenta un traguardo importante nel percorso sportivo del ragazzo, che si è distinto per le sue capacità sul ring.

Il giovane pugile Lombardo, nato nel 2009, ha conquistato il titolo regionale nella categoria U19 dei 60 kg dopo un percorso agonistico durissimo nei tornei di pugilato. L’atleta ha superato una serie di sfide decisive partendo dagli ottavi di finale e affrontando quattro avversari di alto livello per raggiungere la vetta del podio lombardo. La metamorfosi tecnica tra disciplina e resilienza. Il percorso sportivo dell’atleta non è frutto di un impegno improvviso, ma di una formazione iniziata a soli 6 anni con il karate nel proprio comune di residenza. Dopo un passaggio al Taekwondo Rozzano avvenuto all’età di 8 anni, la svolta decisiva si è verificata nel settembre 2017 con l’incontro con il maestro Valente, che ha introdotto il ragazzo nella Kick Boxing. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pugilato: il giovane Lombardo trionfa sul ring per il suo maestro

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