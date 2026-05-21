Il 6 giugno al PalaDozza si terrà la serata di pugilato chiamata Sempre Avanti Boxing Night, che celebra il 125° anniversario di una storica palestra di Bologna. Durante l’evento, una pugile prenderà parte a un match importante per il titolo europeo, in una serata che raccoglie appassionati e atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo nel mondo del pugilato locale, con diverse sfide previste sul ring durante la serata.

Bologna, 21 maggio 2026 – E’ scattato ufficialmente il conto alla rovescia per la Sempre Avanti Boxing Night, serata dedicata alla Noble Art che andrà in scena il 6 giugno al PalaDozza, nell’ambito delle celebrazioni per il 125° anniversario della storica palestra bolognese. Il Madison di Piazza Azzarita si prepara così ad ospitare nuovamente un ring, come è già successo negli ultimi anni: protagonista assoluta della manifestazione sarà Biancamaria Tessari, pugile veneta ma bolognese ormai di adozione che salirà tra le sedici corde per affrontare la serba Jelena Janicijevicic, in palio la cintura europea EBU Silver dei pesi leggeri. Per la... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pugilato, Biancamaria Tessari sul ring del PalaDozza per il titolo europeo

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