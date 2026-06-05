È stato pubblicato un avviso per la rifunzionalizzazione del molo nella zona industriale di Macchia. L’intervento riguarda la riqualificazione dell’area portuale, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e le strutture portuali. La richiesta è aperta a soggetti interessati a partecipare alla procedura. La documentazione e le modalità di partecipazione sono disponibili presso gli uffici competenti. La scadenza per la presentazione delle proposte è stata indicata nel bando pubblicato.

PUBBLICATO L'AVVISO PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL MOLO ZONA INDUSTRIALE DI MACCHIA, MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ENTRO IL 27 GIUGNO L’Amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo compie un nuovo passo verso la valorizzazione dell’area costiera di Macchia e il rilancio delle attività produttive legate al mare. Con una determinazione del III Settore Tecnico è stato approvato e pubblicato l’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la presentazione di proposte in finanza di progetto (project financing) riguardanti la rifunzionalizzazione del porto denominato “Molo Zona Industriale”, situato in località Chiusa dei Santi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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