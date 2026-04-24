Editoria pubblicato l' avviso dell' Irfis | 3 milioni di euro alle imprese del settore

È stato pubblicato un nuovo avviso da parte dell’Irfis FinSicilia che prevede uno stanziamento di tre milioni di euro destinati alle imprese del settore editoriale. La Regione Siciliana ha deciso di intervenire nuovamente a sostegno di questa filiera, attraverso il progetto “Interventi in favore dell’Editoria – Nuova iniziativa 2026”. L’obiettivo è fornire risorse finanziarie alle aziende operanti nel campo dell’editoria nella regione.

La Regione Siciliana torna a sostenere il settore editoriale con la pubblicazione del nuovo avviso “Interventi in favore dell’Editoria – Nuova iniziativa 2026”, gestito da Irfis FinSicilia. L’iniziativa prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 3 milioni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate South working in Sicilia, pubblicato l’avviso Irfis. Schifani: "Così riportiamo a casa i talenti”C’è chi lavora da un open space a Berlino, chi da un coworking a Londra e chi, almeno in teoria, potrebbe farlo guardando il mare di Sicilia. Pubblicato il nuovo avviso Irfis per far rientrare i giovani siciliani assunti all'estero in SiciliaÈ stato pubblicato sul sito dell’Irfis l’avviso per la concessione degli incentivi per il lavoro agile, il cosiddetto “South working”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: RENTRI: pubblicato l’avviso per il pagamento delle sanzioni; Piccoli editori: al via il nuovo voucher; Trasporto dializzati, l’ASM cerca enti del Terzo Settore: pubblicato l’avviso. Online l'Avviso IMPRENTAS per l'utilizzo della lingua sarda, catalano di Alghero e del sassarese, gallurese e tabarchinoPubblicato dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport l’avviso pubblico IMPRENTAS per l'assegnazione di contributi finalizzati al sostegno e ... regione.sardegna.it Pubblicato l’avviso per l’efficientamento energeticoÈ stata pubblicata la manifestazione di interesse con la quale Acer intende sollecitare le imprese che esercitano attività pertinenti ai servizi energetici (le cosiddette Esco) a farsi promotrici di ... ilrestodelcarlino.it Protagonista della storia dell’editoria, Aldo Manuzio rivoluzionò il modo di produrre e leggere i libri tra quattrocento e cinquecento: dalle innovazioni tipografiche al formato tascabile, le sue scelte segnarono la nascita del libro moderno e l’affermazione di nuov facebook Alle 15 va in onda lo speciale Staffette, festival dell'Editoria Indipendente che si è svolto lo scorso fine settimana presso Lucha y Siesta a Roma. Si parla di editoria indipendente, delle difficoltà e delle gioie di portare avanti progetti e poi anche di musica. Non x.com