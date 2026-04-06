Museo del mare pubblicato l' avviso per partecipare al tavolo tecnico permanente

È stato pubblicato l’avviso per partecipare al tavolo tecnico permanente del Museo del Mare, un centro dedicato alla cultura mediterranea che si sta sviluppando lungo il waterfront di Reggio Calabria. Il progetto coinvolge associazioni e operatori culturali, con l’obiettivo di definire insieme le fasi di realizzazione e gestione della struttura. La partecipazione al tavolo è aperta a chi desidera contribuire alla definizione del futuro del museo.

Con una manifestazione d'interesse volta a enti e associazioni, il Comune avvia la costituzione dell'organismo a titolo gratuito che definirà i contenuti espositivi del centro culturale del waterfront Il museo del mare, centro di cultura mediterranea in fase di realizzazione che diventerà la punta di diamante del waterfront di Reggio Calabria, avrà una progettazione condivisa con associazioni e operatori culturali. Le candidature ricevute che a conclusione della fase istruttoria risulteranno idonee, saranno iscritte nell'elenco dei soggetti partecipanti al tavolo. L'obiettivo è avviare un percorso di coinvolgimento di... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Servizio idrico in Sicilia, Aica rilancia il tavolo tecnico permanente dei gestoriAica avvia una nuova fase operativa del tavolo tecnico permanente dei gestori del Servizio idrico integrato della Sicilia rilanciando il confronto...

Scuole a Chieti, l’avvocato Gallucci chiede l’istituzione di un tavolo tecnico permanente sulla sicurezzaDopo il caso del plesso scolastico di Brecciarola, la sicurezza degli edifici scolastici torna al centro del dibattito cittadino.

Temi più discussi: Tornano a Genova gli Incontri in Blu presso il Galata Museo del Mare, si comincia il 9 aprile; Al Galata Museo del Mare la 7^ edizione di Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare; Con gli occhi di un ragazzo: la Genova di Salvatore Belcastro, la mostra al Galata Museo del Mare; Adriatico. Mare dell’intimità.

Reggio Calabria, cosa ci sarà dentro il Museo del Mare? Pronto un tavolo tecnico: coinvolgerà diverse realtà. Le ultimeLa Giunta comunale di Reggio Calabria ha deliberato le linee di indirizzo finalizzate a istituire un tavolo tecnico permanente, costituito dalle istituzioni cittadine, le associazioni culturali e i pr ... strettoweb.com

Ecco come sarà il Museo del Mare sul nuovo waterfront di Bari vecchia: una struttura a vetri dov’era il mercato del pesceI rendering, inediti, mostrano una struttura con ampie vetrate. Un edificio lineare, moderno, che si proietta sul mare. E che come documentano le immagini sarà un contenitore culturale dove ad esempio ... bari.repubblica.it

Torino, 40 mila turisti scelgono Museo Egizio e Museo del Cinema: altro che agnolotti, tutti in coda per la cultura x.com

PASQUETTA 2026 A SCIACCA CITTÀ TURISTICA, ORE 12:30 Casa Museo Scaglione chiusa, Chiesa Madre Chiusa, Museo Mudia chiuso, Chiesa del Carmine chiusa. Così la nostra città accoglie i turisti… P.S. Museo del Mare aperto, doveroso, ma in questo facebook