Pubblica amministrazione | produttività e sicurezza le due sfide dell’era Ai

La pubblica amministrazione si trova ad affrontare due sfide principali: aumentare la produttività e garantire la sicurezza. Per migliorare l’efficienza, si punta a riorganizzare i processi con strumenti digitali, integrando dati, intelligenza artificiale e automazione. Non si tratta solo di ottimizzazione, ma di una vera e propria ristrutturazione digitale. La sicurezza rimane un elemento cruciale in questo processo di trasformazione tecnologica.

Migliorare la produttività nella pubblica amministrazione non significa soltanto ottimizzare i processi, ma anche 'reingegnerizzarli' in chiave digitale, attraverso un uso integrato di dati, intelligenza artificiale e automazione. Adottare tale approccio consente di aumentare efficienza e qualità dei servizi pur mantenendo sempre al centro il controllo umano al fine di garantire la sicurezza degli ecosistemi. Quest'ultimo aspetto è infatti cruciale, nel contesto della crescente digitalizzazione, per la protezione dei dati. I modelli di “security by design” diventano così elementi fondamentali per garantire continuità operativa e fiducia dei cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Pubblica amministrazione: produttività e sicurezza le due sfide dellera Ai

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