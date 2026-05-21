HoReCa produttività e digitale tra le sfide del futuro | nasce HIP Italia

L’industria dell’ospitalità italiana sta attraversando un periodo di evoluzione, con una crescita costante del settore. Tuttavia, si presenta la necessità di adattarsi a cambiamenti significativi, come l’incremento dell’uso delle tecnologie digitali e la ricerca di personale qualificato. La digitalizzazione rappresenta un elemento chiave, mentre la produttività diventa un obiettivo prioritario. In questo scenario nasce HIP Italia, un’iniziativa volta a favorire la trasformazione e lo sviluppo delle imprese nel mondo dell’Ho.Re.Ca.

L’ospitalità italiana continua a crescere, ma deve affrontare una trasformazione che mette al centro digitalizzazione, produttività e ricerca di personale qualificato. Sono questi alcuni dei temi emersi a Milano durante la presentazione ufficiale della prima edizione di HIP Italia – Horeca Professional Expo, manifestazione dedicata all’innovazione nel settore dell’accoglienza e della ristorazione che si terrà a BolognaFiere dal 19 al 21 ottobre 2026. L’evento punta a diventare un nuovo punto di riferimento per il comparto Ho.Re.Ca, riunendo oltre 10.000 professionisti e più di 300 aziende in un appuntamento pensato per favorire formazione, networking e sviluppo di nuove opportunità di business. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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