Calatabiano e Fiumefreddo modifica alla viabilità sulla strada provinciale 186 fino al 31 dicembre

Fino al 31 dicembre, la viabilità sulla strada provinciale 186 sarà soggetta a modifiche nel tratto tra l’innesto con la strada statale 114 e quello con la strada statale 120, nella zona di Ponte Boria, che ricade nei territori di Calatabiano e Fiumefreddo. La variazione riguarda l’intera tratta interessata, coinvolgendo le due località in provincia. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo alle cause o alle modalità dei cambiamenti.

Sino al prossimo 31 dicembre modifica della viabilità lungo la strada provinciale 186, nel tratto compreso tra l’innesto con la strada statale 114 e quello con la strada statale 120 in località Ponte Boria, ricadente nei territori di Calatabiano e Fiumefreddo.Per garantire la sicurezza della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Viabilità Belpasso, prorogato il senso unico alternato sulla strada provinciale 14 fino al 15 aprileProrogato sino al 15 aprile prossimo il senso unico alternato lungo la strada provinciale 14, nel tratto compreso tra l’intersezione con la strada... Giarre, senso unico alternato sulla strada provinciale 5/I per lavori fino al 30 maggioL’esecuzione dei lavori da parte di Italgas Reti sta comportando modifiche temporanee alla circolazione stradale lungo la strada provinciale 5I,...