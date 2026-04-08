Servizio civile termine prorogato | possibile fare domanda fino al 16 aprile

È stato annunciato che il termine per presentare domanda di partecipazione al servizio civile è stato prorogato al 16 aprile. La comunicazione arriva tramite un decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale. La proroga permette ai candidati interessati di completare le procedure di iscrizione entro questa nuova scadenza. La data originale di scadenza era prima di questa proroga.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si comunica che, con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 3862026, è stato prorogato ale ore 14 del giorno 16 aprile 2026 il termine per partecipare al Bando per il Servizio Civile Universale 20262027. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, dunque, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 16 aprile 2026, collegandosi al seguente link. Il Comune di Benevento impiegherà i giovani, che saranno complessivamente 20, nelle seguenti attività: 5 volontari (2GMO) per RilANCI Campania 2026, 5 (1GMO) per Comunità Solidale, 5 (2 GMO) per Ambiente in Comune, 5 (2 GMO) per Biblioteca per tutti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Servizio civile, termine prorogato: possibile fare domanda fino al 16 aprile Servizio civile universale: prorogato il termine per presentare la domandaBRINDISI - È stata prorogata alle ore 14 del 16 aprile 2026 la scadenza per la presentazione delle domande relative al nuovo bando del Servizio... Giovani, Servizio Civile Universale: domande prorogate al 16 aprileE’ stato prorogato a giovedì 16 aprile entro le ore 14 il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dal bando per... Temi più discussi: Servizio Civile Universale: prorogato al 16 aprile (ore 14) il termine per le domande – 246 posti nei Comuni della rete ANCI Puglia; Bando Servizio civile universale, proroga dei termini di presentazione delle domande al 16 aprile 2026; Servizio Civile Universale: proroga al 16 aprile per la presentazione delle domande; Servizio civile universale, proroga dei termini per la presentazione delle domande. Servizio civile universale: prorogato al 16 aprile il termine per presentare le domande al nuovo bando rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anniÈ stato prorogato fino alle 14 di giovedì 16 aprile il termine per presentare le domande al bando di Servizio civile universale, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni (precisamente 28 anni e 364 gio ... ravennawebtv.it Servizio civile universale, presentazione delle domande prorogata al 16 AprileC'è più tempo per i giovani interessati a partecipare al Servizio Civile Universale. Con il decreto n. 386/2026 emanato il 7 Aprile 2026 dal Dipartimento per le Politiche giovanili, il termine per ... terremarsicane.it Un aiuto per gli altri: la sfida del Servizio civile ai giovani. Spendersi per un anno in favore della comunità, in enti pubblici, cooperative, realtà sociali e culturali. A Vicenza 23 posti in Comune. Candidature fino al 16 aprile. x.com Ragazzi se ho presentato la domanda per il servizio civile universale alle 14:03 ,per problemi di connessione, ed è andata a buon fine ma la scadenza era alle 14:00 cosa succede Verrò esclusa - facebook.com facebook