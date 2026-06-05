Domani, la Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo Garfagnana ospiterà il Proxy Village, evento dedicato all’arte, alla ricerca e alla partecipazione della comunità. L’iniziativa celebra il quinto anniversario di Proximity Care, coinvolgendo il pubblico con interventi di Paone e Gassmann. La giornata si svolgerà all’interno della fortezza, con attività che puntano a promuovere l’interazione tra i presenti.

Una giornata dedicata all’arte, alla ricerca e alla partecipazione attiva della comunità: domani la Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo Garfagnana ospita il Proxy Village, l’evento che celebra il quinto anno di attività di Proximity Care. Talk, ricerca, arte, prevenzione, danza e musica sono gli ‘ingredienti’ di un’iniziativa pensata per condividere risultati ed esperienze del progetto promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzato in collaborazione con l’ Azienda USL Toscana Nord Ovest, i Comuni della Garfagnana, Media Valle e Alta Versilia, la Regione Toscana e la Fondazione Monasterio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proxy Village alla Fortezza. Con Paone e Gassmann

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