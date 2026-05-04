Chiusa a Firenze con 60mila presenze la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da Basso

La Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da Basso di Firenze si è conclusa ieri sera, 3 maggio, con circa 60.000 visitatori registrati durante tutta la manifestazione. L’evento si è svolto nel corso di diversi giorni e ha visto la presenza di artigiani provenienti da varie regioni italiane. La mostra ha presentato esposizioni, laboratori e stand dedicati alle diverse tecniche artigianali.

FIRENZE – Si è chiusa ieri sera (3 maggio) a Firenze la Mostra dell’Artigianato della Fortezza da Basso. I numeri parlano di oltre 60mila visitatori confermando il successo di una manifestazione che da nove decenni a Firenze mette in scena l’artigianato di qualità testimoniando il crescente interesse verso un comparto che rappresenta un pilastro fondamentale del ‘made in Italy’ e dell’economia del nostro paese. Ottima la risposta del pubblico alle Officine esperienziali organizzate per i 90 anni della fiera, che hanno fatto registrare il tutto esaurito fra i laboratori con i maestri artigiani, le visite guidate e i cooking show che al piano attico del padiglione Spadolini hanno visto la partecipazione di tanti chef stellati, produttori e addetti ai lavori e il coinvolgimento anche delle scuole.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Chiusa a Firenze con 60mila presenze la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da Basso Notizie correlate Taglio del nastro alla Fortezza Da Basso per la mostra dell’artigianatoFino a domenica 3 maggio tradizionale appuntamento con 500 espositori provenienti da tutta Italia e da una trentina di paesi esteri Fra gli eventi... Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'ArtigianatoLa Mostra Internazionale dell'Artigianato torna alla Fortezza da Basso per la sua 90° edizione. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domani (25 aprile) al via MIDA90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato, alla Fortezza da Basso di Firenze fino al 3 maggio; MIDA90: Mostra Internazionale dell'Artigianato 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze; Alla Fortezza da Basso la 90° edizione della Mostra Internazionale dell'Artigianato; MIDA90, la Mostra Internazionale dell’Artigianato entra nel vivo. MIDA90: gran finale alla Fortezza da Basso con le eccellenze artigianeFirenze, 30 aprile 2026. La 90° edizione della Mostra Internazionale dell’Artigianato si prepara a vivere l’ultimo weekend alla Fortezza da Basso, confermandosi fino a domenica 3 maggio il cuore ... nove.firenze.it Mostra dell’Artigianato: un successo da oltre 60mila visitatoriI numeri della novantesima edizione della manifestazione che mette in vetrina l’artigianato di qualità made in Italy e internazionale alla Fortezza da Basso ... lanazione.it Firenze @mostrartigianato Fortezza da Basso, una giornata particolare. Grazie @informatore_coopfi - facebook.com facebook Alla Fortezza da Basso, fino al 30 aprile, all'interno della Mostra Internazionale dell'Artigianato, un intero padiglione dedicato al #restauro. “Firenze città del restauro” è un evento organizzato da #Cameradicommercio di Firenze e @PromoFirenze unioncamere x.com