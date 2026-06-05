Durante le elezioni provinciali del 26 luglio, Forza Italia ha deciso di lasciare libertà di voto ai propri iscritti, provocando una spaccatura nel centrodestra sannita. Questa scelta ha portato a una rottura con le altre forze della coalizione, mentre si apre un nuovo fronte con l’alleato Mastella. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli esponenti politici locali, segnando un momento di tensione interna alla coalizione.

Tempo di lettura: 3 minuti Le elezioni provinciali del 26 luglio entrano nel vivo e nel centrodestra sannita arriva la prima vera frattura politica. A provocarla è il coordinatore provinciale di Forza Italia e deputato azzurro Francesco Maria Rubano che, con un lungo messaggio rivolto ad amministratori e dirigenti del partito, ha ufficializzato di fatto la scelta di non sostenere alcun candidato unitario dell’area. “Così come nel 2022, ci sarà libertà di voto”, si scrive Rubano tramite whatsapp ai suoi amministratori, spiegando che non si sono create le condizioni per convergere su un candidato presidente espressione di Forza Italia e denunciando, senza fare nomi, che “qualcuno ha lavorato contro la nostra Forza Italia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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© Anteprima24.it - Provinciali, Rubano spacca il centrodestra: Forza Italia lascia libertà di voto. Si apre l’asse con Mastella

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