Cpr in Toscana il centrodestra si spacca Stella Forza Italia | Ad Aulla no

Il ministro dell’interno ha comunicato al presidente della Regione di aver scelto un sito in Toscana per la costruzione di un Centro di permanenza per il rimpatrio, situato a Pallerone, frazione di Aulla. La decisione ha provocato divisioni tra i rappresentanti del centrodestra. Mentre alcuni esponenti esprimono riserve, altri sostengono l’opportunità della scelta. La questione ha sollevato discussioni nel panorama politico locale e regionale.

Nei giorni scorsi il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha fatto sapere al presidente della Regione Eugenio Giani di aver individuato un sito per la realizzazione di un Cpr, Centro di permanenza per il rimpatrio, in Toscana, ed in particolare a Pallerone, piccola frazione nel comune di Aulla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate CPR in Lunigiana: il governo punta ad Aulla, la Toscana dice noIl governo ha individuato l’area di Pallerone, nel comune di Aulla, per la costruzione di un nuovo Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Immigrazione, verso un Cpr in Toscana: “Sarà ad Aulla, il Governo lo ha comunicato alla Regione”Aulla, 15 aprile 2026 – Individuata un'area per la realizzazione di un nuovo Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Cpr nell’ex polveriera. No di Giani e Forza Italia. Ora il caso è politico; Cpr in Toscana, Giani ribadisce il no. Si infiamma il dibattito politico; Soccorso azzurro a Giani sul Cpr? Come mai?; Cpr: il governo ci prova anche in Toscana, ma riceve ancora rifiuti. Il Cpr nell’ex polveriera. No di Giani e Forza Italia. Ora il caso è politicoIl governatore: Scelta calata dall’alto da chi non conosce il territorio. Ma da Fratelli d’Italia arriva lo stop al centrosinistra: Basta rifiuti ideologici. . lanazione.it Toscana, il Cpr nell’ex polveriera della guerra. Solo il 40% degli irregolari trova postoIl no di FI sulla scelta di Aulla e Giani insiste: Scelta assurda e sbagliata ma FdI punta sulla sicurezza. Più agenti dedicati al controllo del territorio. Il Sap fa quadrato: Basta scelte ideol ... lanazione.it Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il centrodestra litiga: così si fa male A Milano Ignazio La Russa lancia Maurizio Lupi sindaco, Massimiliano Romeo nicchia («Decidiamo qui, non a Roma»), Antonio Tajani di traverso («Sosteniamo i civici») e Forza Italia mani - facebook.com facebook Da tutta Forza Italia un sincero augurio di buon lavoro a Emily Rini, prima segretaria regionale ad essere eletta dalla base del partito. La Valle d’Aosta è in ottime mani! x.com