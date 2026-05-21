In Lombardia due progetti di legge per sostenere le cooperative di comunità e contrastare lo spopolamento

In Lombardia sono state presentate due proposte di legge da forze politiche diverse, entrambe mirate a sostenere le cooperative di comunità. Le iniziative intendono riconoscere formalmente il ruolo di queste cooperative come strumenti per promuovere lo sviluppo economico e favorire la coesione sociale nelle aree considerate più vulnerabili della regione. Le proposte si concentrano su misure di supporto e rafforzamento delle cooperative di comunità, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare le realtà locali.

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