In Lombardia due progetti di legge per sostenere le cooperative di comunità e contrastare lo spopolamento
In Lombardia sono state presentate due proposte di legge da forze politiche diverse, entrambe mirate a sostenere le cooperative di comunità. Le iniziative intendono riconoscere formalmente il ruolo di queste cooperative come strumenti per promuovere lo sviluppo economico e favorire la coesione sociale nelle aree considerate più vulnerabili della regione. Le proposte si concentrano su misure di supporto e rafforzamento delle cooperative di comunità, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento e valorizzare le realtà locali.
Due proposte di legge, provenienti da schieramenti politici diversi, ma con un obiettivo comune: riconoscere e rafforzare il ruolo delle cooperative di comunità come strumenti di sviluppo economico e coesione sociale nei territori più fragili della Lombardia. Mercoledì 20 maggio sono stati infatti depositati a Palazzo Pirelli due distinti progetti di legge, uno a firma del consigliere regionale del Partito Democratico Davide Casati e l’altro presentato dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Schiavi. Le cooperative di comunità sono forme di impresa collettiva nate per rispondere ai bisogni di un territorio attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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